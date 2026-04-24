Betrugsmasche im Westerwald
Falsche Caritas-Mitarbeiter in die Wohnung gelassen
Der Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn warnt: Im Zweifel keine fremden Personen in die Wohnung lassen.
Der Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn warnt: Im Zweifel keine fremden Personen in die Wohnung lassen.
Mascha Brichta. picture alliance / dpa-tmn

Falsche Caritas-Mitarbeiter waren erneut im Unterwesterwald unterwegs und haben sich in einem Fall Zutritt zur Wohnung einer Patientin verschafft. Der heimische Regionalverband warnt eindringlich vor der Masche.

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Zum bekannten „Enkeltrick“ gibt es mittlerweile viele Varianten. Betrüger zeigen sich erfinderisch, wenn es darum geht, an das Geld vor allem älterer Menschen zu gelangen – und machen auch nicht davor Halt, den guten Namen etablierter Wohlfahrtsverbände zu missbrauchen.

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