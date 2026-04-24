Betrugsmasche im Westerwald Falsche Caritas-Mitarbeiter in die Wohnung gelassen Michael Fenstermacher 24.04.2026, 16:00 Uhr

i Der Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn warnt: Im Zweifel keine fremden Personen in die Wohnung lassen. Mascha Brichta. picture alliance / dpa-tmn

Falsche Caritas-Mitarbeiter waren erneut im Unterwesterwald unterwegs und haben sich in einem Fall Zutritt zur Wohnung einer Patientin verschafft. Der heimische Regionalverband warnt eindringlich vor der Masche.

Zum bekannten „Enkeltrick“ gibt es mittlerweile viele Varianten. Betrüger zeigen sich erfinderisch, wenn es darum geht, an das Geld vor allem älterer Menschen zu gelangen – und machen auch nicht davor Halt, den guten Namen etablierter Wohlfahrtsverbände zu missbrauchen.







Artikel teilen

Artikel teilen