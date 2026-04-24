Falsche Caritas-Mitarbeiter waren erneut im Unterwesterwald unterwegs und haben sich in einem Fall Zutritt zur Wohnung einer Patientin verschafft. Der heimische Regionalverband warnt eindringlich vor der Masche.
Lesezeit 2 Minuten
Zum bekannten „Enkeltrick“ gibt es mittlerweile viele Varianten. Betrüger zeigen sich erfinderisch, wenn es darum geht, an das Geld vor allem älterer Menschen zu gelangen – und machen auch nicht davor Halt, den guten Namen etablierter Wohlfahrtsverbände zu missbrauchen.