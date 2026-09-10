Brand auf Bodener Recyclinghof Falsch entsorgte Akkus bringen Menschen in Gefahr Katrin Maue-Klaeser 10.09.2026, 15:00 Uhr

i Mehr als 60 Feuerwehrleute waren am Montag bei der Firma Bellersheim im Einsatz und haben die brennenden Wertstoffballen rasch gelöscht. Katrin Maue-Klaeser

Zwei Feuerwehrleute wurden am Montag bei einem Brand im Bodener Recyclingbetrieb Bellersheim verletzt. Die Vermutung der Fachleute: Falsch entsorgte Akkus haben das Feuer ausgelöst, bei dem ein Schaden von rund 10.000 Euro entstanden ist.

Bei dem Brand von Wertstoffballen auf dem Hof der Firma Bellersheim am Montag haben zwei Feuerwehrleute Rauchvergiftungen erlitten, konnten aber am Abend wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden, wie Geschäftsführer Ulf Bellersheim mitgeteilt wurde.







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