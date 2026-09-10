Zwei Feuerwehrleute wurden am Montag bei einem Brand im Bodener Recyclingbetrieb Bellersheim verletzt. Die Vermutung der Fachleute: Falsch entsorgte Akkus haben das Feuer ausgelöst, bei dem ein Schaden von rund 10.000 Euro entstanden ist.
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Bei dem Brand von Wertstoffballen auf dem Hof der Firma Bellersheim am Montag haben zwei Feuerwehrleute Rauchvergiftungen erlitten, konnten aber am Abend wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden, wie Geschäftsführer Ulf Bellersheim mitgeteilt wurde.