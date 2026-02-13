Unfall auf der A3 Fahrtrichtung Frankfurt war bei Montabaur voll gesperrt Katrin Maue-Klaeser 13.02.2026, 15:45 Uhr

i Ein Unfall hat zur Sperrung der A3 zwischen Montabaur und der Raststätte Heiligenroth geführt. Christian Kunst. Stefan Puchner/dpa

Die A3 musste am Freitagnachmittag nach einem Unfall in Fahrtrichtung Frankfurt für etwa eine Stunde gesperrt. Die Unfallstelle lag zwischen der Anschlussstelle Montabaur und der Raststätte Heiligenroth.

Infolge eines Unfalls ist am Freitag ab etwa 14 Uhr die A3 in Fahrtrichtung Frankfurt hinter der Ausfahrt Montabaur gesperrt gewesen. Zur Unfallaufnahme und Beseitigung des Trümmerfeldes musste die Autobahn für rund eine Stunde voll gesperrt bleiben, bevor zunächst ein Fahrstreifen freigegeben werden konnte.







