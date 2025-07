Zu ihrem ersten Auto pflegen viele Menschen eine besonders innige Beziehung, sind doch mit dem Vehikel oftmals Erinnerungen an wichtige Stationen im Leben verbunden: der erste Job, die erste Liebe oder besondere Urlaube – persönliche Freiheit auf vier Rädern. Auch Winfried W. Weber kann eine solche Geschichte erzählen. Durch unseren Bericht über die Schließung des traditionsreichen Hachenburger Autohauses Bergisch wurde Weber motiviert, uns seine Erlebnisse mitzuteilen.

Der gebürtige Großseifener, der inzwischen in Hachenburg wohnt, hat eigentlich zwei „Erstes-Auto-Episoden“ zu erzählen – zum einen die über das erste Familienauto, das sein Vater 1955 gekauft hat, zum anderen die über sein erstes eigenes Fahrzeug. Das erste Familienauto war ein VW Käfer, den Webers Vater Ernst seinerzeit im besagten Unternehmen Bergisch erwarb. Seinen ersten eigenen Wagen, einen Mercedes 180 D, Baujahr 1954, kaufte Weber ebenfalls dort.

Der ganze Stolz der Familie war aber zunächst der erwähnte VW Käfer in Cabrio-Ausführung. Mitte der 1950er-Jahre war der Kauf eines Autos noch etwas Besonderes. Winfried W. Weber erinnert sich noch gut an den Moment, als er als fünfjähriger Steppke den Wagen das erste Mal sah. In einer kleinen Erzählung („Auto-Biografie 1 – Zum Glück ein Cabriolet“), die er dem Fahrzeug gewidmet hat, schreibt er: „Als wäre es vom Himmel gefallen, steht auf dem mit groben Bachsteinen gepflasterten Hof vor der Scheune ein Wesen aus weinrotem Blech und weißem Stoffdach.“ Sein elf Jahre älterer Bruder Dieter belehrte ihn damals: „Das ist ein Volkswagen, du kannst auch VW sagen. Hat sogar ein Verdeck, kann man bei schönem Wetter aufmachen.“ Und der Vater ergänzte: „Das nennt man Cabriolet.“ In der Nacht fand Winfried vor Aufregung kaum in den Schlaf.

Am nächsten Tag folgte der erste Ausflug mit dem Wagen, woraus sich gleich ein Abenteuer entwickeln sollte. Morgens führte der Weg des Vaters und seiner Söhne zunächst zur Tankstelle von Onkel Eduard in Marienberg. Seine Eindrücke von dieser Fahrt beschreibt Weber so: „Ich muss meinen Kopf arg recken, um über der Fensterkante die Welt draußen erblicken zu können, aber schon allein das Erleben, wie sich das Auto in Bewegung setzt, löst große Glücksgefühle in mir aus.“

i Auf dem Foto ist das Elternhaus von Winfried W. Weber in Großseifen um das Jahr 1955 zu sehen. Weber hat dieses Bild kürzlich entdeckt, als er auf der Suche nach der Rechnung über den Kauf des VW Käfers seines Vaters von der Firma Bergisch war. Die Scheune bot dem Käfer bis circa 1959 eine Bleibe, dann wurde sie zu einem Wohnhaus mit Garage umgebaut. Winfried W. Weber

Nachmittags war eine Fahrt zu Tante Elli in Gershasen geplant. Nach reiflicher Lektüre der Bedienungsanleitung und mit vereinten Kräften gelang es schließlich, das Verdeck zu öffnen. Bevor es losging, holt Webers Mutter Emmi noch ein buntes Sträußchen Blumen aus dem Garten und steckte es in ein Väschen, das am Handschuhfach des Käfers befestigt war. Der Vater zündete sich eine Zigarre an, und dann rollt der Wagen Richtung Verwandtschaft. Unterwegs kam der kleine Winfried aus dem Staunen über den offenen Himmel und die schnell vorbeiziehende Landschaft nicht mehr heraus.

Die Rückfahrt vom Familientreffen verlief beschwingt. Doch dann, den Winner Berg hoch, fing der Wagen plötzlich an zu ruckeln. Der Vater gab Vollgas, dann machte das Auto einen Satz in den Straßengraben und kippte zur Seite. Die Mutter weinte, der Vater fluchte, Winfried schluchzte, nur der große Bruder Dieter sei stumm gewesen. Doch verletzt wurde zum Glück niemand. Die Türen ließen sich zwar nicht öffnen, aber über das offene Verdeck gelang es der Familie, sich aus der misslichen Lage zu befreien.

Mit vereinten Kräften den Wagen am Winner Berg wieder auf die Straße gehievt

Dank der Hilfe von vier starken Wanderern, die gerade vorbeikamen, gelang es unter Keuchen und Stöhnen, den Käfer wieder auf die Straße zu hieven. Hupend und winkend setzte Familie Weber ihre Fahrt danach Richtung Heimat fort. Beide Kotflügel waren kaputt. Doch Mutter Emmi meinte: „Na ja, hätte auch schlimmer ausgehen können.“ Dieser kuriose Unfall, so berichtet Weber, sorge noch heute bei Familienfeiern für Heiterkeit.

Wenn auch Sie uns Ihre Geschichte „Mein erstes Auto“ erzählen möchten, schicken Sie diese bitte, gerne mit Foto, per E-Mail an montabaur@rhein-zeitung.net. Der Text sollte maximal 4000 Zeichen (inklusive Leerzeichen) lang sein.

Alte Wagen und ihre Werkstattmeister

An seinen ersten eigenen Wagen, einen Mercedes 180 D, Baujahr 1954, hat Winfried W. Weber ebenfalls noch gute Erinnerungen. Er schreibt dazu: „Ich pendelte ab Frühjahr 1969 zum BWL-Studium nach Siegen und musste mit einem schmalen Budget auskommen. Die Lösung war der Kauf eines Diesel, um mit extrem billigem Heizöl fahren zu können (circa 8 Pfennig/Liter).“ Der Wagen seiner Wahl sei zwar überall am Rosten gewesen, habe aber noch ein Jahr TÜV gehabt und nur 400 Mark gekostet. Als der Rost sich immer weiter fraß, sei die Lösung die Firma Bergisch in Hachenburg gewesen, die mit dem Meister Erich Müller einen versierten Allrounder beschäftigt habe, „der sämtliche Probleme löste und das immer mit aufmunternden Worten und einem Lächeln auf den Lippen“, lobt Weber. Sein zweiter Wagen, erneut ein alter Mercedes, habe ebenfalls häufig zu Bergisch in die Werkstatt gemusst. Doch Erich Müller und dessen Kollege Jürgen Schumacher hätten auch diesen Wagen stets wieder flott gekriegt. nh