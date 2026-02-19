Die Verbandsgemeinde Montabaur hat ein Konzept erstellen lassen, das mehr als 300 Maßnahmen zur Verbesserung des Radfahrens im VG-Gebiet umfasst. Doch werden in diesem Katalog die richtigen Projekte priorisiert? Der ADFC-Kreisverband hat Zweifel.
Das im Herbst vorgestellte Radwegeverkehrskonzept der Verbandsgemeinde Montabaur hat aus Sicht des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) einige Schwächen. Der Kreisverband kritisiert unter anderem, dass viele Mischverkehrslösungen auf Straßen mit Tempo 50 bis Tempo 100 vorgeschlagen werden, die keine ausreichende Sicherheit für Radfahrer bieten.