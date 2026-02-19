Schwächen bei der Sicherheit Fahrrad-Club kritisiert Montabaurer Radwegekonzept Thorsten Ferdinand 19.02.2026, 16:00 Uhr

i Separate Fuß- und Radwege für den Alltagsverkehr gibt es im Westerwald nur selten. Die Bahnallee in Montabaur ist eine solche Ausnahme. Thorsten Ferdinand

Die Verbandsgemeinde Montabaur hat ein Konzept erstellen lassen, das mehr als 300 Maßnahmen zur Verbesserung des Radfahrens im VG-Gebiet umfasst. Doch werden in diesem Katalog die richtigen Projekte priorisiert? Der ADFC-Kreisverband hat Zweifel.

Das im Herbst vorgestellte Radwegeverkehrskonzept der Verbandsgemeinde Montabaur hat aus Sicht des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) einige Schwächen. Der Kreisverband kritisiert unter anderem, dass viele Mischverkehrslösungen auf Straßen mit Tempo 50 bis Tempo 100 vorgeschlagen werden, die keine ausreichende Sicherheit für Radfahrer bieten.







