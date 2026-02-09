Brückenbaustelle bei Frankfurt Fahrplan-Chaos verwirrt Westerwälder Bahnpendler Thorsten Ferdinand 09.02.2026, 17:00 Uhr

Am ICE-Bahnhof Montabaur kommt es in dieser Woche zu Fahrplanänderungen.

Die Kundenkommunikation der Deutschen Bahn sorgt bei Reisenden aus dem Westerwald weiterhin für Stirnrunzeln. Es sei nahezu unmöglich, die Arbeitswoche verbindlich zu planen, wenn es keine verlässlichen Fahrauskünfte gebe, heißt es.

Eine Brückenbaustelle im Raum Frankfurt sorgt weiterhin für Verwirrung unter Bahnreisenden im Westerwald. Am vergangenen Freitag hatte die Deutsche Bahn erst auf Nachfrage kurzfristig angekündigt, dass es von Montag, 9. Februar, bis einschließlich Freitag, 13.







