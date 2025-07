Eine Autofahrerin ist am Dernbacher Dreieck in die Leitplanke gefahren und musste von der Feuerwehr aus dem demolierten Auto befreit werden. Die Unfallursache ist noch ungeklärt.

Auf dem Zubringer von der A3 aus Richtung Köln auf die A48 Richtung Koblenz am Dernbacher Dreieck ist am Montagmittag, 7. Juli, eine Frau verunglückt: Sie war gegen 13 Uhr mit ihrem Auto aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und einige Dutzend Meter an der Leitplanke entlang geschlittert, ehe das Fahrzeug zum Halten kam.

Da die Fahrerseite des Autos demoliert war, wurde die Feuerwehr alarmiert, um die Frau zu befreien. Die Wehren aus Dernbach, Siershahn und Mogendorf waren im Einsatz. Schweres Gerät war indes laut Wehrleiter Thomas Huberty nicht erforderlich, um die schwerverletzte Fahrerin aus dem Auto herauszuholen. Der Notarzt wurde mit dem Helikopter auf den Abfahrtsast gebracht, der für die Zeit des Einsatzes voll gesperrt war.

Nach notärztlicher Versorgung wurde die Fahrerin des Unfallwagens mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehrleute mussten die Fahrbahn kehren, um sie wieder freigeben zu können, weil die Autoreifen stellenweise die Bankette aufgewühlt und Bewuchs und Erde auf den Asphalt geschleudert hatten.