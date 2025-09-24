Frontalcrash auf der L307 Fahrer nach Unfall im Westerwald außer Lebensgefahr 24.09.2025, 23:00 Uhr

i Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L307 erlitt ein beteiligter Fahrer schwerste, ein weiterer schwere Verletzungen. Ralf Steube

Schwerste Verletzungen hat ein 22-Jähriger am Dienstag bei einem Autounfall auf der L307 erlitten. Inzwischen ist der junge Mann wie ein weiterer verletzter Fahrer außer Lebensgefahr. Einen Unfallschwerpunkt sieht die Polizei an der Stelle nicht.

Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der L307 bei Goddert am Dienstagmorgen befinden sich die beiden verletzten Autofahrer außer Lebensgefahr. Das teilt die Polizeiinspektion Montabaur auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Zwischen den Ausfahrten Goddert und Selters war ein 22-Jähriger aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert.







Artikel teilen

Artikel teilen