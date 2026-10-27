Nach dem Umbau gelten im verkehrsberuhigten Bereich um die Montabaurer Bahnhofstraße neue Regeln, was bei manchen Fahrern noch Verwirrung stiftet. Rechts vor Links gilt aber nicht an der Einmündung der Straße Gerberhof über den Gehweg.
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So sehr die Verkehrsführung auf der neu gestalteten, verkehrsberuhigten Bahnhof- und Wallstraße in Montabaur die Verkehrsteilnehmer herausfordern mag: Die Situation an der Einmündung des Gerberhofs in die Wallstraße ist geklärt. Es handelt sich mit der Einfahrt über Bürgersteig und Bordstein am neuen VG-Haus um eine nachrangige Straße – der Verkehr auf der Wallstraße hat aus beiden Richtungen Vorfahrt.