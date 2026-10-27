Verkehrsregelung in Montabaur
Fahrer aus dem Gerberhof müssen Vorfahrt aller beachten
Verwirrung gab es um die Einmündung der Straße Gerberhof (links) in die Wallstraße (rechts). Jetzt stellt die Verwaltung klar: D
Verwirrung gab es um die Einmündung der Straße Gerberhof (links) in die Wallstraße (rechts). Jetzt stellt die Verwaltung klar: Der Gerberhof ist als Zufahrt zu Parkplätzen über den Gehweg nachrangig, Fahrzeuge auf der Wallstraße haben hier generell Vorfahrt.
Katrin Maue-Klaeser

Nach dem Umbau gelten im verkehrsberuhigten Bereich um die Montabaurer Bahnhofstraße neue Regeln, was bei manchen Fahrern noch Verwirrung stiftet. Rechts vor Links gilt aber nicht an der Einmündung der Straße Gerberhof über den Gehweg.

Lesezeit 1 Minute
So sehr die Verkehrsführung auf der neu gestalteten, verkehrsberuhigten Bahnhof- und Wallstraße in Montabaur die Verkehrsteilnehmer herausfordern mag: Die Situation an der Einmündung des Gerberhofs in die Wallstraße ist geklärt. Es handelt sich mit der Einfahrt über Bürgersteig und Bordstein am neuen VG-Haus um eine nachrangige Straße – der Verkehr auf der Wallstraße hat aus beiden Richtungen Vorfahrt.
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