Medizinische Versorgung Fachurologische Praxis Vipuro öffnet in der Töpferstadt 18.02.2025, 15:30 Uhr

i Alexander Höinghaus eröffnet mit zwei Kollegen am 1. März die erste fachurologische Praxis in Ransbach-Baumbach. Camilla Härtewig

Die gesundheitliche Infrastruktur in Ransbach-Baumbach macht einen weiteren Schritt nach vorn. Zum 1. März wird in der Töpferstadt eine fachurologische Praxis eröffnet.

Alexander Höinghaus eröffnet die erste fachurologische Praxis in Ransbach-Baumbach. Höinghaus ist Chefarzt der Urologie und Kinderurologie am Brüderkrankenhaus in Montabaur und betreibt bereits eine Praxis für Urologie in Dierdorf. Mit an Bord sind dort und in Montabaur – wie am neuen Standort in der Töpferstadt auch – die Ärzte Gert Schindler und David Mally.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen