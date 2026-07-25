Orthopädie in Montabaur öffnet
Facharztpraxis will Menschen wieder in Bewegung bringen
Das Team um die Mediziner Michael Rettler (hinten rechts) und Julian Doll nimmt Anfang August die Arbeit in der neuen Praxis auf
Das Team um die Mediziner Michael Rettler (hinten rechts) und Julian Doll nimmt Anfang August die Arbeit in der neuen Praxis auf.
Mira Hampel

Verletzungen und Verschleißerscheinungen der Gelenke sind schmerzhaft. Die Genesung erfordert oft Ausdauer und Geduld. Das Ziel einer neuen Orthopädiepraxis in Montabaur ist es, Patienten mit solchen Beschwerden wieder in Bewegung zu bringen.

Lesezeit 2 Minuten
In wenigen Tagen eröffnet in Montabaur eine neue Facharztpraxis für Orthopädie, Unfallchirurgie, Handchirurgie und Sportmedizin. Unter dem Namen „Sporthomedicum” bietet das Team um die Mediziner Michael Rettler und Julian Doll ab Montag, 3. August, die Diagnostik und Behandlung von Erkrankungen und Verletzungen des gesamten Bewegungsapparates an.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungGesundheit
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren