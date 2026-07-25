Orthopädie in Montabaur öffnet Facharztpraxis will Menschen wieder in Bewegung bringen Thorsten Ferdinand 25.07.2026, 06:00 Uhr

i Das Team um die Mediziner Michael Rettler (hinten rechts) und Julian Doll nimmt Anfang August die Arbeit in der neuen Praxis auf. Mira Hampel

Verletzungen und Verschleißerscheinungen der Gelenke sind schmerzhaft. Die Genesung erfordert oft Ausdauer und Geduld. Das Ziel einer neuen Orthopädiepraxis in Montabaur ist es, Patienten mit solchen Beschwerden wieder in Bewegung zu bringen.

In wenigen Tagen eröffnet in Montabaur eine neue Facharztpraxis für Orthopädie, Unfallchirurgie, Handchirurgie und Sportmedizin. Unter dem Namen „Sporthomedicum” bietet das Team um die Mediziner Michael Rettler und Julian Doll ab Montag, 3. August, die Diagnostik und Behandlung von Erkrankungen und Verletzungen des gesamten Bewegungsapparates an.







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