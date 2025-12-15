Facettenreiches Konzert im Westerwälder Dom in Wirges 

150 Interpreten haben gemeinsam mit dem gastgebenden Westerwaldchor Wirges unter dem ein bemerkenswertes Konzert in der katholischen Kirche St. Bonifatius gegeben. Carolin Kästner führte als charmante Moderatorin durch das Programm.
Lesezeit 2 Minuten
„Klangwelten im Advent“ sind zurzeit allenthalben en vogue. Der Westerwaldchor Wirges mit 35 Sängerinnen und Sängern präsentierte am dritten Adventssonntag unter diesem Motto in der katholischen Kirche St. Bonifatius Wirges, im Volksmund auch Westerwälder Dom genannt, ein facettenreiches Adventskonzert.