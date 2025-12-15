Klangwelten im Advent Facettenreiches Konzert im Westerwälder Dom in Wirges Hans-Peter Metternich 15.12.2025, 18:00 Uhr

i Mit der neuen Chorleiterin Victoria Künstler hat der Westerwaldchor nach 55 Jahren die chormusikalische Zukunft weiter vor sich. Das wurde bei dem Adventskonzert deutlich. Hans-Peter Metternich

150 Interpreten haben gemeinsam mit dem gastgebenden Westerwaldchor Wirges unter dem ein bemerkenswertes Konzert in der katholischen Kirche St. Bonifatius gegeben. Carolin Kästner führte als charmante Moderatorin durch das Programm.

„Klangwelten im Advent“ sind zurzeit allenthalben en vogue. Der Westerwaldchor Wirges mit 35 Sängerinnen und Sängern präsentierte am dritten Adventssonntag unter diesem Motto in der katholischen Kirche St. Bonifatius Wirges, im Volksmund auch Westerwälder Dom genannt, ein facettenreiches Adventskonzert.







