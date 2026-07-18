Hachenburger trotzt Krankheit Extremsportler sammelt 6576 Euro für MS-Forschung Nadja Hoffmann-Heidrich 18.07.2026, 10:00 Uhr

i Auf 507 Kilometern hat der aus Hachenburg stammende Extremsportler Julian Hollands den Westerwald und seinen jetzigen Wohnort Köln mit dem Rad an einem Stück umrundet und damit viele Spenden für die MS-Forschung eingesammelt. Der 36-jährige Hollands ist selbst an Multipler Sklerose erkrankt. Julian Hollands

Dass man selbst mit der Diagnose Multiple Sklerose noch zu sportlichen Höchstleistungen fähig ist, hat Julian Hollands aus Hachenburg im Mai bei seiner „Tour de Westerwald“ bewiesen. Mit dieser Aktion treibt er die Erforschung der Krankheit voran.

Mit seiner Umrundung des geografischen Westerwaldes auf dem Fahrrad an einem Stück hat der aus Hachenburg stammende Extremsportler Julian Hollands im Mai nicht nur seine bislang persönlichste Tour absolviert, sondern auch der bei ihm vor einem Jahr diagnostizierten Krankheit Multiple Sklerose (MS) mit einer großen körperlichen Leistung getrotzt sowie zudem viel Geld für die Erforschung und zukünftige Behandlung eben dieser Krankheit gesammelt.







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