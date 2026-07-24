Gebäude zerstört
Explosionsursache des Hauses in Rennerod weiter unklar
Was verursachte die Explosion des Hauses in der Holzbachstraße von Rennerod? Das Terrain ist nach wie vor abgesperrt.
Was verursachte die Explosion des Hauses in der Holzbachstraße von Rennerod? Das Terrain ist nach wie vor abgesperrt.
Angela Baumeier

Was wir zu dem Unglück, welches das Wohnhaus in der Holzbachstraße zerstörte, wissen und was Nachbarn sagen.

Lesezeit 1 Minute
Die Unglücksstelle ist abgesperrt, die Nachbarn des am 15. Juli zerstörten Gebäudes in der Holzbachstraße von Rennerod sprechen von einem „Status quo“. Nein, es habe sich bislang nichts verändert, aber es seien einige „Schlipsträger“ da gewesen. Zum Glück würde der Sensationstourismus zum geschädigten Haus jetzt abgeebbt sein, aber am vergangenen Wochenende seien zig Schaulustige gekommen.
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