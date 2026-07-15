39-Jähriger schwer verletzt Explosion hinterlässt in Rennerod Bild der Verwüstung Angela Baumeier

Michael Fenstermacher 15.07.2026, 15:00 Uhr

i Ein Einfamilienhaus in Rennerod wurde am Mittwoch durch eine Explosion stark beschädigt und ist einsturzgefährdet. Der 39-jährige Bewohner wurde schwerstverletzt. Röder-Moldenhauer

Nächtliche Katastrophe in Rennerod in der Holzbachstraße: Nach einer Explosion hat eine Druckwelle die Fassade eines Wohnhauses weggerissen. Wir haben uns an dem durch Betontrümmer gesäumten Unglücksort nahe der B54 umgesehen.

Mitten in der Nacht ist es am Mittwoch um 1.40 Uhr zu einer Explosion in einem Einfamilienhaus in der Holzbachstraße gekommen, das teilweise einstürzte. Dabei dabei wurde der Bewohner, ein 39-jähriger Mann, schwerstverletzt. Näheres über seinen Gesundheitszustand ist am Mittwochmittag noch nicht bekannt.







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