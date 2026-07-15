Nächtliche Katastrophe in Rennerod in der Holzbachstraße: Nach einer Explosion hat eine Druckwelle die Fassade eines Wohnhauses weggerissen. Wir haben uns an dem durch Betontrümmer gesäumten Unglücksort nahe der B54 umgesehen.
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Mitten in der Nacht ist es am Mittwoch um 1.40 Uhr zu einer Explosion in einem Einfamilienhaus in der Holzbachstraße gekommen, das teilweise einstürzte. Dabei dabei wurde der Bewohner, ein 39-jähriger Mann, schwerstverletzt. Näheres über seinen Gesundheitszustand ist am Mittwochmittag noch nicht bekannt.