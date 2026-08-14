Ermittlungen gehen weiter
Explodiertes Haus in Rennerod ist jetzt abgerissen
Das explodierte Haus in Rennerod ist jetzt abgerissen, die Unglücksursache wird weiter untersucht.
Das explodierte Haus in Rennerod ist jetzt abgerissen, die Unglücksursache wird weiter untersucht.
Elmar Hering

Auch wenn immer noch Klärungsbedarf zu dem Geschehen besteht, hat die Polizei das Haus zum Abriss freigegeben. Die Untersuchungen vor Ort sind abgeschlossen.

Lesezeit 1 Minute
Das Haus in der Holzbachstraße von Rennerod, das am 15. Juli explodierte und teileinstürzte, ist jetzt abgerissen. Wir haben bei der Polizei nachgefragt, ob damit die Ermittlungen abgeschlossen sind und was die Explosion ausgelöst hat.Die Polizeidirektion Rennerod teilt daraufhin mit, dass die Ermittlungen zu dem Geschehen aktuell noch andauern.
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