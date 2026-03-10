Was macht man, wenn man wissen will, wie eine Aktion eigentlich ankommt? Man fragt einen Experten oder eine Expertin: Die Bad Marienbergerin Janina Seiler arbeitet bei der Zeitschrift „Wandermagazin“ und war beim RZ-Winterwandertag live dabei.
Janina Seiler aus Bad Marienberg arbeitet nicht nur bei der Zeitschrift „Wandermagazin“, sondern ist auch ein erklärter Fan unseres RZ-Winterwandertages. „In diesem Jahr war Janina sogar die erste, die sich mitten in der Nacht gleich bei der Freigabe der Anmeldungen mit Familie und Freunden für die längste Tour angemeldet hat“, berichtet Katrin Cramer, seitens des Westerwald Touristikservice federführend bei der Organisation des Aktionstages ...