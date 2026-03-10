RZ-Winterwandertag erfolgreich
Expertin von Tour durch Westerwald überaus begeistert
Beim RZ-Winterwandertag gab es immer interessante Infos, wie zum Beispiel zur Roetig-Uhr am Alten Markt, an der man allzu oft einfach vorbeigeht, obwohl sie stetig seit zwei Jahrhunderten als Fensterpendeluhr über Hachenburg schwingt.
Röder-Moldenhauer

Was macht man, wenn man wissen will, wie eine Aktion eigentlich ankommt? Man fragt einen Experten oder eine Expertin: Die Bad Marienbergerin Janina Seiler arbeitet bei der Zeitschrift „Wandermagazin“ und war beim RZ-Winterwandertag live dabei.

Lesezeit 3 Minuten
Janina Seiler aus Bad Marienberg arbeitet nicht nur bei der Zeitschrift „Wandermagazin“, sondern ist auch ein erklärter Fan unseres RZ-Winterwandertages. „In diesem Jahr war Janina sogar die erste, die sich mitten in der Nacht gleich bei der Freigabe der Anmeldungen mit Familie und Freunden für die längste Tour angemeldet hat“, berichtet Katrin Cramer, seitens des Westerwald Touristikservice federführend bei der Organisation des Aktionstages ...

