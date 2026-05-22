Nach brutaler Tat in Ebernhahn Ex-Partner hat Frau wohl auf Gassirunde attackiert Katrin Maue-Klaeser 22.05.2026, 20:00 Uhr

i Blümchen und eine Kerze stehen nahe der Stelle am Ebernhahner Ortsrand, an der eine 67-Jährige grausam getötet wurde. Katrin Maue-Klaeser

Nachdem eine 67-Jährige am Ortsrand von Ebernhahn brutal getötet wurde, verdichten sich Hinweise, dass sich das Opfer schon lange vom mutmaßlichen Täter bedroht und verfolgt fühlte. Die Ermittlungen zu Hergang und Motiv des Femizids dauern an.

Es ist eine lange und traurige Geschichte, die am vergangenen Sonntag in einem Femizid ihren schrecklichen Tiefpunkt gefunden hat. Aus dem Umfeld der 67-Jährigen, die an dem bewölkten Morgen des 17. Mai allen Anzeichen nach auf brutale Weise von ihrem ehemaligen Lebenspartner getötet wurde, ist zu hören, dass sie sich seit einiger Zeit von dem Mann bedroht und verfolgt gefühlt habe.







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