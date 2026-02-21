B414-Ausbau in Kirburg Ex-Ortschef nennt LBM-Aussagen „schlechten Scherz“ Nadja Hoffmann-Heidrich 21.02.2026, 17:00 Uhr

i Rund um Kirburg gibt es Diskussionen um den geplanten Ausbau der Ortsdurchfahrt. Der frühere Ortsbürgermeister Hans-Alfred Graics widerspricht der Aussage des Landesbetriebs Mobilität, dass es bei diesem Projekt keine Verschiebungen gegeben habe. Röder-Moldenhauer

Zu einem möglichen Termin für den geplanten Ausbau der Ortsdurchfahrt Kirburg (B414) gibt es unterschiedliche Aussagen. Der frühere Ortsbürgermeister Hans-Alfred Graics unterstützt jetzt die Kritik der Verbandsgemeindewerke Bad Marienberg am LBM.

Die Diskussion um den Ausbau der Ortsdurchfahrt Kirburg (B414) geht weiter. Nachdem die Verbandsgemeindewerke Bad Marienberg jüngst den Landesbetrieb Mobilität (LBM) dafür kritisiert hatten, dass dieser eine geplante Gemeinschaftsmaßnahme (Erneuerung Wasserleitungen plus Straßenausbau) in den vergangenen Jahren mehrmals verschoben habe, sodass die Werke nun gezwungen seien, ihren Teil des Projekts alleine in diesem Jahr durchzuführen, und der ...







