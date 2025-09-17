Unterstützung aus der Politik (Ex-)Bürgermeister für Kauf des Alpenroder Gasthauses 17.09.2025, 17:00 Uhr

i Wer kauft das Gasthaus Am Kirchplatz in Alpenrod? Bürger und Vereine befürchten, dass das Objekt für die Allgemeinheit verlorengeht, wenn die Gemeinde es nicht erwirbt. Röder-Moldenhauer

Das Gasthaus Walli’s/Am Kirchplatz in Alpenrod steht seit Jahren leer. Nun möchte der Eigentümer es verkaufen – gerne an die Ortsgemeinde. Doch der Rat ist mehrheitlich gegen einen Kauf. Dagegen formiert sich Widerstand aus der Bürgerschaft.

Das geplante Bürgerbegehren für den Kauf der Gaststätte Walli’s/Am Kirchplatz in Alpenrod erhält Unterstützung aus der Kommunalpolitik: Sowohl der amtierende Ortsbürgermeister Stefan von Minden als auch seine langjährige Vorgängerin Beate Salzer schließen sich der Forderung der drei Vereinsvorsitzenden Gereon Brenk (Männergesangverein Alpenrod), Thorsten Leicher (Maifeuerverein) und Joshua Roth (Kirmesgesellschaft) an, die Gemeinde möge das ...







