Das Gasthaus Walli’s/Am Kirchplatz in Alpenrod steht seit Jahren leer. Nun möchte der Eigentümer es verkaufen – gerne an die Ortsgemeinde. Doch der Rat ist mehrheitlich gegen einen Kauf. Dagegen formiert sich Widerstand aus der Bürgerschaft.
Das geplante Bürgerbegehren für den Kauf der Gaststätte Walli’s/Am Kirchplatz in Alpenrod erhält Unterstützung aus der Kommunalpolitik: Sowohl der amtierende Ortsbürgermeister Stefan von Minden als auch seine langjährige Vorgängerin Beate Salzer schließen sich der Forderung der drei Vereinsvorsitzenden Gereon Brenk (Männergesangverein Alpenrod), Thorsten Leicher (Maifeuerverein) und Joshua Roth (Kirmesgesellschaft) an, die Gemeinde möge das ...