VG-Rat Ransbach-Baumbach tagt Ex-AfD-Mann wiederholt rassistische Pauschalaussagen Katrin Maue-Klaeser 11.12.2025, 19:53 Uhr

i Jo Meurer war 2024 in den Stadtrat und VG-Rat in Ransbach-Baumbach gewählt worden. Von seinen Ämtern ist er zurückgetreten, doch einige seiner rassistischen Pauschalaussagen wiederholt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Katrin Maue-Klaeser

Im VG-Rat in Ransbach-Baumbach ging es um das ehemalige AfD-Mitglied Jo Meurer. In seiner Rücktrittserklärung hatte er sein Bedauern über die Formulierungen ausgedrückt – im Telefonat mit unserer Zeitung wiederholt er indes rassistische Aussagen.

Der Rücktritt von Jo Meurer, bisheriges AfD-Mitglied des Ransbach-Baumbacher Verbandsgemeinde- und Stadtrats, war zu Beginn der Jahresabschlusssitzung des VG-Rats Thema. Bürgermeister Michael Merz verwies auf die Stellungnahme, die er zu einem Interview Jo Meurers und dessen Rücktritt von allen kommunalpolitischen Ämtern auf der Internetseite der VG veröffentlicht hat: „Darauf kann auch jeder verweisen, wenn er gefragt wird“, sagte Merz.







