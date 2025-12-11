Ex-AfD-Mann wiederholt rassistische Pauschalaussagen

Im VG-Rat in Ransbach-Baumbach ging es um das ehemalige AfD-Mitglied Jo Meurer. In seiner Rücktrittserklärung hatte er sein Bedauern über die Formulierungen ausgedrückt – im Telefonat mit unserer Zeitung wiederholt er indes rassistische Aussagen.
Der Rücktritt von Jo Meurer, bisheriges AfD-Mitglied des Ransbach-Baumbacher Verbandsgemeinde- und Stadtrats, war zu Beginn der Jahresabschlusssitzung des VG-Rats Thema. Bürgermeister Michael Merz verwies auf die Stellungnahme, die er zu einem Interview Jo Meurers und dessen Rücktritt von allen kommunalpolitischen Ämtern auf der Internetseite der VG veröffentlicht hat: „Darauf kann auch jeder verweisen, wenn er gefragt wird“, sagte Merz.