Besonderes Fest zum Geburtstag Europahaus Bad Marienberg feiert 75-jähriges Jubiläum 18.09.2026, 10:00 Uhr

i Sie leiten das Europahaus im Team und freuten sich über die Besucher am Tag der offenen Tür (von links): Lena Krian, Elena Wakefiled und Nicole Stecker. Markus Müller

Das Europahaus Bad Marienberg feiert 75 Jahre – und öffnete zum Jubiläum seine Tore für Ausstellungen, Mitmach‑Aktionen und eine QR‑Rallye. Ein international besetztes Team lädt zum Entdecken, Diskutieren und Mitmachen ein.

„Gute Bildung stiftet Begegnung. Und Begegnung stiftet Hoffnung.“ So heißt es auf der Homepage des Europahauses in Bad Marienberg, das einst das erste seiner Art war und jetzt seinen 75. Geburtstag feiert. Angesichts dieses Leitsatzes war es nur natürlich, dass die Bildungseinrichtung, die sich der Europa-, Demokratie-, Politik- und Kulturbildung verschrieben hat, zum Jubiläum ihre Tore weit öffnete, um auch die Menschen in der Region über ihre ...







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