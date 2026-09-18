Europahaus Bad Marienberg feiert 75-jähriges Jubiläum
Das Europahaus Bad Marienberg feiert 75 Jahre – und öffnete zum Jubiläum seine Tore für Ausstellungen, Mitmach‑Aktionen und eine QR‑Rallye. Ein international besetztes Team lädt zum Entdecken, Diskutieren und Mitmachen ein.
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„Gute Bildung stiftet Begegnung. Und Begegnung stiftet Hoffnung.“ So heißt es auf der Homepage des Europahauses in Bad Marienberg, das einst das erste seiner Art war und jetzt seinen 75. Geburtstag feiert. Angesichts dieses Leitsatzes war es nur natürlich, dass die Bildungseinrichtung, die sich der Europa-, Demokratie-, Politik- und Kulturbildung verschrieben hat, zum Jubiläum ihre Tore weit öffnete, um auch die Menschen in der Region über ihre ...