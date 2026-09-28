Der Europäische Töpfermarkt verwandelt Ransbach-Baumbach in eine bunte Werkstatt, in der traditionelle und moderne Keramik aufeinandertreffen. Mit Mitmachaktionen für Kinder und einem Oldtimer-Treffen wird das Wochenende zum Erlebnis.
Lesezeit 2 Minuten
Der Europäische Töpfermarkt in Ransbach-Baumbach kann auf mehr als vier Jahrzehnte seines Bestehens zurückblicken. Veranstalterin ist die Stadt Ransbach-Baumbach, die mit dem Markt eine lange Tradition aufrechterhält. Diese Tradition setzt sich auch in diesem Jahr am ersten Oktoberwochenende fort.