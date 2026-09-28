Keramikkunst lädt wieder ein Europäischer Töpfermarkt in Ransbach-Baumbach Hans-Peter Metternich 28.09.2026, 08:00 Uhr

i Bei Khaled Farouj hieß es „Dreh dein eigenes Döbbsche“. Hier versuchte im vergangenen Jahr die siebenjährige Leonie etwas Schönes zu kreieren. Das Angebot gibt es auch wieder beim jüngsten Markt am ersten Oktoberwochenende. Hans-Peter Metternich

Der Europäische Töpfermarkt verwandelt Ransbach-Baumbach in eine bunte Werkstatt, in der traditionelle und moderne Keramik aufeinandertreffen. Mit Mitmachaktionen für Kinder und einem Oldtimer-Treffen wird das Wochenende zum Erlebnis.

Der Europäische Töpfermarkt in Ransbach-Baumbach kann auf mehr als vier Jahrzehnte seines Bestehens zurückblicken. Veranstalterin ist die Stadt Ransbach-Baumbach, die mit dem Markt eine lange Tradition aufrechterhält. Diese Tradition setzt sich auch in diesem Jahr am ersten Oktoberwochenende fort.







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