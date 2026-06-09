Mutig und innovativ zum Titel Eternity Nova Holler setzen bei Showtanz-DM Maßstäbe Marco Rosbach 09.06.2026, 17:00 Uhr

i Mit 200 Euro dotiert ist der Sonderpreis, den die Jugendformation Eternity Nova als neuer Deutscher Meister in Merseburg durch die Federation of European Dance (FED) verliehen bekam. Vor allem die treffenden Worte der Laudatio berührten Tänzerinnen, Trainerin und Fans. Marco Rosbach

Einige Tänzerinnen der Jugendformation Eternity Nova Holler kannten das Gefühl, bei einer DM um den Titel zu tanzen. Doch in neuer Zusammensetzung erlebten auch sie eine Premiere unter extremen Bedingungen. Die Geschichte eines doppelten Happy Ends.

Wenn der Applaus der Lohn des Künstlers sein soll, dann bedeuten manche Worte die höchste Form der Wertschätzung für eine Showtanzgruppe wie Eternity Nova. Die Jugendformation des SV Fortuna Holler hielt bei der deutschen Meisterschaft der Federation of European Dance (FED) dem Druck Stand und gewann auf Anhieb den Titel in der „Junior Masters Class“ (Showdance Large Group mit Hebungen) vor den Finalgegnern Accelerando (Schule für Musik und Tanz ...







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