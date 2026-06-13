Tanzende WW-Botschafter
Eternity Nova fliegen mit Westerwaldlied zum DM-Titel
Glitzernd-bunte Ballonfahrer auf ihrer Reise durch die Republik: Die Tänzerinnen der Jugendformation Eternity Nova des SV Fortun
Glitzernd-bunte Ballonfahrer auf ihrer Reise durch die Republik: Die Tänzerinnen der Jugendformation Eternity Nova des SV Fortuna Holler wurden auf dem Weg zum DM-Titel auch zu Botschaftern des Westerwalds.
Marco Rosbach

Die Idee, das Westerwaldlied in den Tanz ihrer Jugendformation Eternity Nova einzubauen, kam Verena Meyer mitten in der Nacht. Doch die Trainerin wusste sofort, dass diese Idee eine gute war. Die „Hymne“ der Heimat wurde zum Hit in den Hallen.

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Die Reise der tanzenden Ballonfahrer nahm ihren Lauf im musikalischen Abenteuerland, führte über Frankreich und Italien bis nach Spanien. Doch die Jugendformation des SV Fortuna Holler kehrte immer wieder zurück in ihre Heimat, den Westerwald. Und das sollte jeder hören, der die Auftritte der erfolgreichen Showtanzgruppe von Trainerin Verena Meyer erleben konnte.

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