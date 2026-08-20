i Erhebliche Schäden verursachte das Unwetter auch in der Gemeinde Moschheim. Die Autos und das mit Steinen bedeckte Wohnmobil dürften ebenso Totalschäden sein wie das zerstörte Gebäude. Volker Horz

Höhr-Grenzhausen, Wirges, Wallmerod und Montabaur: In diesen vier Verbandsgemeinden hat das Unwetter in der Nacht zu Donnerstag teils dramatische Schäden verursacht. Wie verlaufen die Rettungs- und Hilfsarbeiten?

Katwarn hat noch gewarnt, aber es kam trotzdem schnell, überraschend und heftig: Das Unwetter, das am Mittwoch, 19. August, über den Westerwaldkreis hinwegfegte, hat deutliche und teils dramatische Spuren hinterlassen.„Es sieht aus, als hätten Bomben eingeschlagen“, erklären Augenzeugen gegenüber unserer Zeitung, die sich die Lage am Morgen danach angeschaut haben.







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