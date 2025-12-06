Wallmeroder Feuerwehren Es kann kaum genug geehrt werden Klaus-Dieter Häring 06.12.2025, 17:00 Uhr

i Landrat Achim Schwickert (dritter von links) und Verbandsbürgermeister Klaus Lütkefedder (fünfter von links) führten Ehrungen und Ernennungen durch. Klaus-Dieter Häring

Dem unermüdlichen Einsatz der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren hat sich die Verbandsgemeinde Wallmerod seit vielen Jahren angenommen und führte wie in jedem Jahr Ehrungen für langjährige Feuerwehrmitglieder durch.

Kaum ein Ehrenamt und die dort tätigen Mitglieder haben Ehrungen und damit Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit so verdient wie die Einsatzkräfte und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren. Diesem Thema hat sich die Verbandsgemeinde Wallmerod seit vielen Jahren angenommen und führt immer am Ende des Jahres Ehrungen für langjährige Feuerwehrmitglieder durch, die in den Wehren der Verbandsgemeinde 365 Tage im Jahr einsatzbereit sind.







