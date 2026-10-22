In Unnau und Nistertal Erzählcafés verbinden Geselligkeit mit Literatur Nadja Hoffmann-Heidrich 22.10.2026, 17:00 Uhr

i Ulla Seibert (von links), Karin Salzer, Kristina Bell, Elisabeth Dornette-Bieder und Uschi Herrmann waren beziehungsweise sind die Macherinnen hinter den Erzählcafés „Verzellcher“ in Nistertal und Unnau. Auf dem Foto fehlen Petra Käckermann und Roswitha Steup. Röder-Moldenhauer

Heitere Kurzgeschichten, Sprüche in Westerwälder Mundart, besinnliche Gedichte zur Adventszeit: Die Auswahl der Vorlesetexte in den Erzählcafés „Verzellcher“ in Nistertal und Unnau ist groß. Gemütlich und gesellig ist es bei den Treffen aber immer.

Eine angenehme Verbindung zwischen Literatur, Gemeinschaft und Erinnerungen stellen seit einigen Jahren die Erzählcafés „Verzellcher“ der Katholischen Öffentlichen Bücherei (KÖB) Nistertal dar. Einmal pro Monat kommen Interessierte jeweils im Bürgerhaus Nistertal und in den Räumen der evangelischen Kirchengemeinde Unnau zusammen, um gemeinsam in gemütlicher Runde bei Kaffee und Kuchen Zeit zu verbringen, vorzulesen, zuzuhören und sich ...







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