Starkes Signal für die Region Erweiterung des Bundeswehrstandorts stärkt Rennerod Angela Baumeier 04.03.2026, 17:00 Uhr

i Die Kommune und die Bundeswehr pflegen in Rennerod eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und Partnerschaft. Das zeigt sich immer wieder bei den Neujahrsempfängen. 2025 präsentierte das Sanitätsregiment 2 "Westerwald" dabei auch ein Teil der Ausstattung in der Westerwaldhalle. Uwe Moldenhauer. Röder-Moldenhauer

Mehr Personal, neue Unterkunftsgebäude: Im Zuge der Aufrüstung der Bundeswehr soll der Standort in Rennerod wachsen. Wir haben bei den Verantwortlichen in Stadt, Verbandsgemeinde und Kreis nachgefragt, wie sie die Pläne bewerten.

D ass der Bundeswehrstandort Rennerod gestärkt und ausgebaut werden soll, wird seitens der Stadt und der Verbandsgemeinde begrüßt. Die Alsberg-Kaserne, Hauptsitz des Sanitätsregiments 2 „Westerwald“, soll im Zuge der Neuausrichtung der Streitkräfte baulich angepasst und erweitert werden.







