Starkes Signal für die Region
Erweiterung des Bundeswehrstandorts stärkt Rennerod
Die Kommune und die Bundeswehr pflegen in Rennerod eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und Partnerschaft. Das zeigt sich immer wieder bei den Neujahrsempfängen. 2025 präsentierte das Sanitätsregiment 2 "Westerwald" dabei auch ein Teil der Ausstattung in der Westerwaldhalle.
Uwe Moldenhauer. Röder-Moldenhauer

Mehr Personal, neue Unterkunftsgebäude: Im Zuge der Aufrüstung der Bundeswehr soll der Standort in Rennerod wachsen. Wir haben bei den Verantwortlichen in Stadt, Verbandsgemeinde und Kreis nachgefragt, wie sie die Pläne bewerten.

Lesezeit 3 Minuten
Dass der Bundeswehrstandort Rennerod gestärkt und ausgebaut werden soll, wird seitens der Stadt und der Verbandsgemeinde begrüßt. Die Alsberg-Kaserne, Hauptsitz des Sanitätsregiments 2 „Westerwald“, soll im Zuge der Neuausrichtung der Streitkräfte baulich angepasst und erweitert werden.

