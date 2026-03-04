Mehr Personal, neue Unterkunftsgebäude: Im Zuge der Aufrüstung der Bundeswehr soll der Standort in Rennerod wachsen. Wir haben bei den Verantwortlichen in Stadt, Verbandsgemeinde und Kreis nachgefragt, wie sie die Pläne bewerten.
Dass der Bundeswehrstandort Rennerod gestärkt und ausgebaut werden soll, wird seitens der Stadt und der Verbandsgemeinde begrüßt. Die Alsberg-Kaserne, Hauptsitz des Sanitätsregiments 2 „Westerwald“, soll im Zuge der Neuausrichtung der Streitkräfte baulich angepasst und erweitert werden.