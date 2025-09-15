. Lange ersehnt, endlich Wirklichkeit: Bei bestem Wetter feierten die Jagdfreunde Atzelgift-Streithausen ihr erstes „Wild- und Jagdfest“ – und das mit großem Zuspruch aus der Region. Bereits vor der offiziellen Eröffnung strömten die ersten neugierigen Besucher aus der Nachbarschaft herbei, um zu entdecken, was die Jagdfreunde auf die Beine gestellt hatten. Hinter dem Fest steckte monatelange, sorgfältige Planung mit dem Ziel, ein einzigartiges Erlebnis für groß und klein zu schaffen und einen lebendigen Einblick in die Welt von „Wild und Wald“ zu ermöglichen.

i Schnitzen mit der Motorsäge: Auch das konnten die vielen Besucher beim Wild- und Jagdfest in Atzelgift bestaunen. Röder-Moldenhauer

Unter dem Motto „Entdecken und Erleben“ erwartete die Gäste ein vielfältiges Programm mit drei thematischen Erlebnisbereichen. Statt trockener Theorie gab es Mitmachstationen, Anschauungsobjekte und kreative Aktionen zum Ausprobieren und Staunen. Ob Kitzrettung per Drohne, Holzschnitzkunst, die rollende Waldschule, eine Hüpfburg, der Kuckuck, Ringelstock und Zunderpilze oder der Bau von Nistkästen für Fledermäuse – das Angebot war so bunt wie informativ.

i Die Arbeit eines Rückepferdes wurde präsentiert - sehr zur Freude der jungen Gäste. Röder-Moldenhauer

Besonders beliebt waren die Stände des Forstamtes, des Imkervereins Hachenburg und des NABU, die mit Fachwissen und Leidenschaft zahlreiche Fragen beantworteten und zum Mitmachen einluden. Musikalisch rundeten die Jagdbläser und weitere Künstler das Festprogramm ab und begeisterten das Publikum mit ihren Darbietungen auf der Bühne.

i Die Jagdbläser trugen zur Unterhaltung bei. Röder-Moldenhauer

Ein Dankeschön gilt allen Helfern, die dieses Fest möglich gemacht haben, insbesondere dem Hönerverein Atzelgift und dem Hüttenverein für ihre Unterstützung sowie dem Organisator Ralf Hain, der mit viel Engagement und Liebe zum Detail für eine rundum gelungene Veranstaltung sorgte. red