Im Kostüm in Ransbach-Baumbach Erster Cosplay-Day begeistert Fans in der Bücherkiste Lena Bongard 11.02.2026, 18:00 Uhr

i Die Cosplayer konnten Autogrammkarten von sich im Kostüm kaufen. Lena Bongard

Bunte Kostüme und große Leidenschaft prägten den ersten Cosplay-Day in Ransbach-Baumbach. Fans aus der Region präsentierten ihre aufwendigen Outfits und ließen sich professionell fotografieren. Die Resonanz in der Bücherkiste war überwältigend.

Bunte Kostüme, kreative Charaktere und jede Menge Begeisterung für Mangas, Animes und japanische Popkultur: Beim ersten „Cosplay-Day“ in der Ransbach-Baumbacher Buchhandlung „Kannenbäcker Bücherkiste“ kamen Vertreter der Subkultur zusammen, zeigten Kostüme, tauschten sich aus und konnten sich fotografieren lassen.







