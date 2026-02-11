Bunte Kostüme und große Leidenschaft prägten den ersten Cosplay-Day in Ransbach-Baumbach. Fans aus der Region präsentierten ihre aufwendigen Outfits und ließen sich professionell fotografieren. Die Resonanz in der Bücherkiste war überwältigend.
Lesezeit 2 Minuten
Bunte Kostüme, kreative Charaktere und jede Menge Begeisterung für Mangas, Animes und japanische Popkultur: Beim ersten „Cosplay-Day“ in der Ransbach-Baumbacher Buchhandlung „Kannenbäcker Bücherkiste“ kamen Vertreter der Subkultur zusammen, zeigten Kostüme, tauschten sich aus und konnten sich fotografieren lassen.