Geld für Asylbewerber Erste Westerwald-Bezahlkarte für syrische Familie

i Die Bezahlkarte für Asylbewerber wird im Westerwaldkreis mit 130 Euro für den Haushaltsvorstand und 50 Euro für jedes weitere Haushaltsmitglied aufgeladen. Symbolbild/Andreas Arnold/picture alliance/dpa. Symboldbild/Andreas Arnold/picture alliance/dpa

Sie soll elektronisches Zahlen erleichtern, den Bezug von Bargeld einschränken sowie den Transfer von Geld ins Ausland erschweren: die Bezahlkarte für Asylbewerber. Auch im Westerwald wurde nun das neue System eingeführt. So lief die Umstellung.

Mehrfach hat Landrat Achim Schwickert in zurückliegenden Sitzungen der Kreisgremien über die Einführung der Bezahlkarte für Asylbewerber im Westerwald informiert. Zum Jahreswechsel erfolgte dann die Umstellung auf das neue System. Erst einmal gehen die Karten nur an Neuankömmlinge aus Ersteinrichtungen.







