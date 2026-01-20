Sie soll elektronisches Zahlen erleichtern, den Bezug von Bargeld einschränken sowie den Transfer von Geld ins Ausland erschweren: die Bezahlkarte für Asylbewerber. Auch im Westerwald wurde nun das neue System eingeführt. So lief die Umstellung.
Lesezeit 2 Minuten
Mehrfach hat Landrat Achim Schwickert in zurückliegenden Sitzungen der Kreisgremien über die Einführung der Bezahlkarte für Asylbewerber im Westerwald informiert. Zum Jahreswechsel erfolgte dann die Umstellung auf das neue System. Erst einmal gehen die Karten nur an Neuankömmlinge aus Ersteinrichtungen.