Seit 1867 gibt es bereits die Laurentiuskirche in Nentershausen, und seitdem wird das Kirchweihfest in der Westerwaldgemeinde gefeiert. In diesem Jahr gibt es dabei eine Premiere.

2025 gibt es eine Premiere bei der Kirmes in Nentershausen: Sie wird open air gefeiert – mit musikalischen Highlights und freiem Eintritt an allen Tagen. Von Freitag, 8. August, bis Montag, 11. August, erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt mit Musik, Fahrgeschäften, Schaustellern und kulinarischen Genüssen, unter anderem mit einem Weinstand. Los geht es am Freitag um 17.30 Uhr mit dem Treffen am Dorfbrunnen zum Kirmesbaum-Schlagen. Dann folgt die Happy Hour am Autoscooter von 18 bis 19 Uhr, ab 20 Uhr wird die Bühne gerockt – die Coverband „Dohlemer Boube“ sorgt für Stimmung.

Am Samstag beginnt um 14 Uhr das Kirmesbaum-Stellen am Jugendheim. Ab 16.30 Uhr gibt es Freifahrten auf den Fahrgeschäften auf dem Festplatz. Um 20 Uhr wird die „Münchner Zwietracht“ mit original bayrischer Partypower das Kirmesdorf zum Beben bringen.

Am Sonntag findet der Festgottesdienst um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Laurentius statt, musikalisch begleitet vom Kirchenchor „St. Laurentius“. Im Anschluss folgt der Frühschoppen am Kirmesbaum. Um 14 Uhr startet der große Umzug der Kirmesgesellschaft, begleitet vom Musikverein „Musikalische Löwen“ Nentershausen, der später auch auf dem Kirmesplatz für Unterhaltung sorgt. Ab 15 Uhr erwartet die Gäste ein reichhaltiges Kuchenbuffet, 19 Uhr startet die große Tombola. Achim Köllen sorgt ab 19 Uhr für Livemusik, bevor DJ BB Ulf die Partynacht einläutet. Der Montag beginnt mit dem Laurentiusmarkt von 9 bis 13 Uhr, zeitgleich läutet der Frühschoppen ab 11 Uhr mit Freibier und Blasmusik der „Musikalischen Löwen“ den Ausklang der Festtage ein. Danach dürfen sich Kinder von 15 bis 16 Uhr auf eine Kinderdisco freuen. Den Kirmesausklang gestalten DJ BB Ulf samt Special Guest beim Spätschoppen.

Für den Fall, dass es am Kirmeswochenende in Nentershausen regnet, stehen umgebaute Holzhütten, Schirme und Pavillons zur Verfügung. Bereits ab dem 7. August wird auch in der Stadionklause gefeiert.