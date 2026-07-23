Vor dem Bau der neuen Autobahnabfahrt bei Ransbach-Baumbach wird zunächst der Kreisverkehr am Autohof Mogendorf saniert. Die Autobahn GmbH erklärt die geänderte Reihenfolge. Ziel ist es, Verkehrsbehinderungen möglichst gering zu halten.
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Lange angekündigt, doch von den Arbeiten an der geplanten neuen Autobahnabfahrt Ransbach-Baumbach in Fahrtrichtung Köln ist immer noch nichts zu sehen. Woran liegt das? Unsere Zeitung hat bei der Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes nachgehört.