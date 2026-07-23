Autobahn GmbH zu Mogendorf
Erst Kreiselsanierung, dann kommt neue Autobahnabfahrt
Die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes will im Bereich der Anschlussstelle Ransbach-Baumbach eine neue Autobahnabfa
Die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes will im Bereich der Anschlussstelle Ransbach-Baumbach eine neue Autobahnabfahrt in Fahrtrichtung Köln bauen. Die nördlich der bestehenden Abfahrt gelegene, zusätzliche Autobahnrampe soll die Verkehrssicherheit erhöhen. Dafür sind große Flächen gerodet worden. Zudem wird der Verkehrsknotenpunkt entlastet. Wann aber gehen die Arbeiten los?
Camilla Härtewig

Vor dem Bau der neuen Autobahnabfahrt bei Ransbach-Baumbach wird zunächst der Kreisverkehr am Autohof Mogendorf saniert. Die Autobahn GmbH erklärt die geänderte Reihenfolge. Ziel ist es, Verkehrsbehinderungen möglichst gering zu halten.

Lesezeit 2 Minuten
Lange angekündigt, doch von den Arbeiten an der geplanten neuen Autobahnabfahrt Ransbach-Baumbach in Fahrtrichtung Köln ist immer noch nichts zu sehen. Woran liegt das? Unsere Zeitung hat bei der Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes nachgehört.
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