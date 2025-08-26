Die Zahl der Grundschulkinder in Deutschland, die nicht schwimmen können, liegt bei 20 Prozent. Zu diesem Ergebnis kam eine repräsentative Umfrage von forsa im Jahr 2022. In der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach hat man daraus Konsequenzen gezogen.

Der Verbandsgemeinderat Ransbach-Baumbach hat die „Haus- und Badeordnung“ neu gefasst. In der jüngsten Sitzung wurde mehrheitlich beschlossen, dass Kinder erst ab zehn Jahren unbegleitet das Hallenbad in Nauort und das Freibad in der Töpferstadt besuchen dürfen.

Die Verschärfung hatte Heike Christmann von der SPD angeregt. Aus Sicherheitsgründen. Jochen Ickenroth (CDU) gab ihr Recht. „Wir sind schon von sechs auf acht Jahre gegangen. Wenn man aber bedenkt, dass jedes fünfte Kind nicht schwimmen kann, lasst uns mit der Altersvorgabe noch weiter hochgehen.“ Auch Peter Striege (SPD) fand, dass man den Bademeistern nicht immer mehr Verantwortung aufladen könne. Es liege in der Verantwortung der Eltern, dass die Kinder im Schwimmbad sicher sind.

Rauchverbot für E-Zigaretten, Cannabis und Shishas

Hintergrund: Die Satzung über die Benutzung der Bäder der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach ist veraltet. In der Verwaltungsvorlage heißt es: „Aus der Praxis heraus haben sich in den letzten Jahren Situationen entwickelt, die in der Haus- und Badeordnung verankert werden sollten.“ Die wichtigsten Änderungen sind: Verbot jeglicher sexuellen Handlungen, Rauchverbot für E-Zigaretten, Cannabis und Shishas, kein Zutritt zum Bad bei offensichtlicher Rauschmittelwirkung, keine Fahrräder, E-Scooter oder andere Fortbewegungsmittel erlaubt.

Das „Oben-ohne-Baden“ ist verboten, und die Begleitungspflicht besteht nun für Kinder bis zehn Jahre (vorher sechs). Die neue Satzung wurde mit 17 Ja-Stimmen bei neun Nein-Stimmen und einer Enthaltung beschlossen. Auf Hinweis von Thomas Münzer (CDU) wurde bei 25 Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen ergänzt, dass Blinden- und Assistenzhunde die Bäder betreten und Hilfsmittel wie Rollstühle und Rollatoren genutzt werden dürfen.

i Das Freibad in Ransbach-Baumbach ist idyllisch am Waldrand gelegen und an warmen Tagen ein Besuchermagnet. Weil aber 20 Prozent der Grundschulkinder Nichtschwimmer sind, wurde ein Passus der Haus- und Badeordnung verschärft. Camilla Härtewig

Weiterer Tagesordnungspunkt war die Änderung der Hauptsatzung hinsichtlich k ünftiger Vorgehensweisen in Vergaberechtsverfahren. Einstimmig wurde beschlossen, dass Aufgaben des Verbandsgemeinderates auf den Bürgermeister oder seinen Vertreter übertragen werden, denen ein ordnungsgemäßes Vergabeverfahren mit Vergabeentscheidung vorangegangen ist, unabhängig von der Auftragshöhe und im Rahmen der verfügbaren Haushalts- beziehungsweise Deckungsmittel.

Hintergrund: Mit der Durchführung eines Vergabeverfahrens sind Folgebeschlüsse eines jeden Rates und Ausschusses nur noch deklaratorischer Art, da die Durchführung des Verfahrens grundsätzlich zur Vergabe des Auftrages verpflichtet. So konnten auch in der jüngsten Vergangenheit immer wieder Vergabeentscheidungen (Submissionsergebnisse) nur vom Rat/Ausschuss „abgenickt“ werden, da das Auswahlermessen auf null reduziert war. Der wirtschaftlichste Anbieter muss den Zuschlag erhalten.

André Butscheike (Bündnis 90/Grüne) formuliert Zusatzpassus

Unabhängig vom Projekt selbst oder einer beabsichtigten Investition (etwa Anschaffung Feuerwehrfahrzeug) hat der jeweilige Rat/Ausschuss quasi bereits mit seinem Grundsatzbeschluss sowie der Einstellung entsprechender Mittel in den Etat der Einleitung eines ohnehin vorgeschriebenen Vergabeverfahrens zugestimmt. Die Folgen sind somit ein reines Geschäft der laufenden Verwaltung. Hier wird lediglich das Ergebnis der Submission in die Tat umgesetzt, da keine weitere Entscheidung mehr zu treffen ist.

Die Mitteilung einer jeden Vergabeentscheidung ergeht dann in der nächsten Sitzung als Information. Jochen Ickenroth (CDU) hatte grundsätzlich keine Bedenken, regte aber an, dass acht Tage vor der Auftragsvergabe das Ergebnis der Submission an die Ratsmitglieder verschickt werden sollte. Und André Butscheikes (Bündnis 90/Grüne) Vorschlag für einen ergänzenden Passus wurde aufgenommen. Dieser lautet: „Unberührt bleibt die Zuständigkeit des Verbandsgemeinderates für die Beschlussfassung über den Haushaltsplan einschließlich der Bereitstellung von Haushaltsmitteln sowie für alle grundlegenden Entscheidungen über die Art, den Umfang und die Kriterien des jeweiligen Auftrags.“

Heizungsrohre an der EKS müssen isoliert werden

In den Sommerferien wurde in der Erich-Kästner-Realschule plus im Rahmen der Brandschutzsanierung sämtliches Material, das künstliche Mineralfaser enthielt, entfernt. Dadurch wurde die Isolierung aller Heizungsrohre beseitigt. Aus energetischer Perspektive müssen die Rohre vor Beginn der Heizsaison erneut isoliert werden. Die Ausschreibung wird derzeit erstellt und soll bis Ende der Herbstferien abgeschlossen sein. Kosten: etwa 25.000 Euro. Der VG-Rat hat mehrheitlich bei drei Gegenstimmen und einer Enthaltung beschlossen, die Vergabe des Auftrags an den Bürgermeister zu delegieren. Auch hat das Gremium die Vereinbarung mit dem Westerwaldkreis über die Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes mit 23 Ja-Stimmen und vier Enthaltungen beschlossen. Viele Fragen sind noch offen. Personal- und Sachkosten werden zwar über den Kreis erstattet, indirekt wird die Ferienbetreuung aber zu Mehrbelastungen über die Kreisumlage führen, da die anfallenden Kosten umgelegt werden. cam