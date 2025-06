Ein Pferd entkam der Besitzerin während einer Veranstaltung in Großmaischeid und geriet auf seiner Flucht vor den 300 Stundenkilometer fahrenden ICE zwischen Köln und Frankfurt a.M. bei Deesen.

Mit einem Pferd kollidierte der ICE 412 am Sonntagabend auf der Schnellfahrstrecke Köln in Richtung Frankfurt/Main auf Höhe der Ortschaft Deesen. Bei Tempo 300 leitete der Führer des Hochgeschwindigkeitszuges, der keine Fahrgäste an Bord hatte, eine Schnellbremsung ein und kam nach etwa 1,2 Kilometern im Bahnhof Montabaur zum Stehen, wie unsere Zeitung nach Angaben der Polizei Montabaur berichtete. Das Pferd überlebte die Kollision nicht. Der aus Köln kommende, beschädigte Zug konnte seine Fahrt zumindest bis zum DB-Regio-Werk in Frankfurt-Griesheim fortsetzen und die Bahnstrecke konnte nach mehrstündiger Sperrung am späten Abend wieder freigegeben werden. Am Einsatz beteiligt waren Bundespolizei Trier, Landespolizei, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk Montabaur.

Aufgeschrecktes Pferd flüchtete

Die Besitzerin des aus Großmaischeid stammenden Pferdes konnte ausfindig gemacht werden und wurde von der Polizei über den Unfall informiert. Wie Deesens Ortsbürgermeister Armin Hoffmann mitteilt, sei das Pferd in die Pfingstschleppjagd am Sonntag mit den Hunden der Rheinlandmeute in Großmaischeid involviert gewesen.

Nach einem mittäglichen Stelldichein mit Sektempfang am Naturresort Tannenhof sollte gegen 14 Uhr am Naturresort der Abritt stattfinden. Die Schleppjagd wurde von der Jagdhornbläsergruppe Rheinlandmeute musikalisch begleitet. Die Jagdstrecke führte durch den Stebacher Wald und war mit jagdgerechten Hindernissen geschmückt. Nach bisherigen Angaben der Polizei wurde das noch gesattelte Pferd während der in der Nähe stattfindenden Schleppjagd beim Verladen auf einen Pferdeanhänger aufgeschreckt und riss daraufhin aus, woraufhin es zum Zusammenstoß mit dem ICE kam.

Die Großmaischeider Pfingstjagd

2012 fand in Großmaischeid erstmalig am Pfingstsamstag die Tannenhof-Pfingstjagd statt, bei der sich über 40 Reiter und die Rheinland-Meute versammelten. Die Meute ist im Nachbarort Kleinmaischeid mit dem Schleppjagdverein Rheinland ansässig.Die Meute besteht aus Foxhounds – eine aus England stammende Hunderasse, die zu Meutehunden gezogen wird. Da in Deutschland nicht auf Wild gejagt wird, dienen die Tiere ausschließlich der Schleppjagd, bei der die Hundemeute einer Duftspur folgt. Ein Mitglied der Jagdbegleitung übernimmt die Rolle des Fuchses und legt die Schleppe. Wenn der Schleppenleger genügend Vorsprung hat, werden die Hunde frei gelassen und folgen bellend der Schleppe. Sie werden von Hundeführern begleitet. Da Meutehunde sehr schnell sind, wenn sie einer Spur folgen, wird eine sogenannte Schleppe im zügigen Jagdgalopp geritten, solange das Gelände es zulässt. Auf der Schleppe befinden sich Hindernisse, die übersprungen werden müssen. Am Ende der Schleppe sammeln die Hundeführer (Piköre) die Hunde wieder in einem Kreis.