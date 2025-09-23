Spatenstich im Westerwald Erschließungsstraße Rehe Nord wird jetzt gebaut Mariam Nasiripour 23.09.2025, 15:00 Uhr

Die Arbeiten zum Bau der Erschließungsstraße Rehe Nord haben begonnen.

Die neue Verkehrsverbindung verläuft parallel zur B 255 und endet am Christlichen Gästezentrum Rehe, die Baukosten belaufen sich auf rund 3,15 Millionen Euro.

„Ich bin froh, dass wir zusammen mit der Firma Abus die Umgehungsstraße bauen können, um die Hauptstraße verkehrstechnisch zu entlasten“, sagte Julian Hommel, Ortsbürgermeister von Rehe, beim Spatenstich. Die Bauarbeiten für die Umgehungsstraße, die aktuell noch den Arbeitstitel „Erschließungsstraße Rehe Nord“ trägt, sind im vollen Gange.







