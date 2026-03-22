Der Überfall auf eine Familie in Herschbach endete mit der Festnahme des Täters. Aus ermittlungstaktischen Gründen kann die Polizei viele Fragen zu dem Erpressungsversuch nicht beantworten.
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Am Sonntag hat es in Herschbach einen Erpressungsversuch gegeben. Ein Mann hat einen Anwohner mit einer Druckluftwaffe bedroht und Reizgas versprüht, er wollte erreichen, dass der Bedrohte ihm Bargeld gibt. Erst als der Herschbacher und dessen Frau sich körperlich gegen den Erpresser wehrten und die per Notruf alarmierte Polizei sich näherte, ergriff der Täter zu Fuß die Flucht.