Überfall in Herschbach/Uww. Erpressungsversuch: Was wir wissen und was nicht Katrin Maue-Klaeser 22.03.2026, 12:00 Uhr

i In Herschbach ist er zum Versuch einer Erpressung gekommen. Der mutmaßliche Täter ist gefasst - ob er Komplizen hatte, ist öffentlich nicht bekannt. Katrin Maue-Klaeser

Der Überfall auf eine Familie in Herschbach endete mit der Festnahme des Täters. Aus ermittlungstaktischen Gründen kann die Polizei viele Fragen zu dem Erpressungsversuch nicht beantworten.

Am Sonntag hat es in Herschbach einen Erpressungsversuch gegeben. Ein Mann hat einen Anwohner mit einer Druckluftwaffe bedroht und Reizgas versprüht, er wollte erreichen, dass der Bedrohte ihm Bargeld gibt. Erst als der Herschbacher und dessen Frau sich körperlich gegen den Erpresser wehrten und die per Notruf alarmierte Polizei sich näherte, ergriff der Täter zu Fuß die Flucht.







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