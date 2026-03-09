Neue Pächter gaben Einstand Eröffnungsfeier im Dorfladen Oberelbert Hans-Peter Metternich 09.03.2026, 18:00 Uhr

i Khanitta und Hans-Josef Willems führen den Laden als kleinen Familienbetrieb, am Wochenende hilft ihnen dabei Sohn Lukas (links). Hans-Peter Metternich

Nachdem die Pächter des Dorfladens in den vergangenen Jahren mehrmals gewechselt hatten, stand die Immobilie, die im Besitz der Gemeinde Oberelbert ist, seit Dezember letzten Jahres leer. Jetzt feierten die neuen Betreiber Eröffnung.

In Oberlebert gibt es seit 5. März wieder einen Dorfladen. Khanitta und Hans-Josef Willems, die das Geschäft als kleinen Familienbetrieb führen, hatten am Sonntag zu einer Eröffnungsfeier eingeladen. Die Oberelberter kamen in Scharen.Zur Erinnerung: Nachdem die Pächter des Dorfladens in den vergangenen Jahren mehrmals gewechselt hatten, stand die Immobilie, die im Besitz der Gemeinde Oberelbert ist, seit Dezember letzten Jahres leer (wir ...







