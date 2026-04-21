Projekt in Höhr-Grenzhausen Eröffnung begeistert: Ansturm auf den Kostnixladen Camilla Härtewig 21.04.2026, 17:30 Uhr

i 700 bis 800 Besucher kamen zur Eröffnung des Kostnixladens nach Höhr-Grenzhausen. Die Initiatorinnen sind überwältigt. Janos Wlachopulos

Der neue Kostnixladen in Höhr-Grenzhausen trifft einen Nerv. Zur offiziellen Eröffnung sind 700 bis 800 Besucher gekommen. Die Initiatorinnen Paulina Sohni und Sophie Bourger sind überwältigt.

Mit einem solchen Andrang hatten selbst die Initiatorinnen nicht gerechnet: Zur Eröffnung des neuen Kostnixladens in Höhr-Grenzhausen strömten am Samstag schätzungsweise 700 bis 800 Besucher in die Räume der ehemaligen Volksbank. Für die Gründerinnen Paulina Sohni und Sophie Bourger war der Tag „ein voller Erfolg“ – und zugleich überwältigend.







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