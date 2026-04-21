Projekt in Höhr-Grenzhausen
Eröffnung begeistert: Ansturm auf den Kostnixladen
700 bis 800 Besucher kamen zur Eröffnung des Kostnixladens nach Höhr-Grenzhausen. Die Initiatorinnen sind überwältigt.
700 bis 800 Besucher kamen zur Eröffnung des Kostnixladens nach Höhr-Grenzhausen. Die Initiatorinnen sind überwältigt.
Janos Wlachopulos

Der neue Kostnixladen in Höhr-Grenzhausen trifft einen Nerv. Zur offiziellen Eröffnung sind 700 bis 800 Besucher gekommen. Die Initiatorinnen Paulina Sohni und Sophie Bourger sind überwältigt.

Lesezeit 2 Minuten
Mit einem solchen Andrang hatten selbst die Initiatorinnen nicht gerechnet: Zur Eröffnung des neuen Kostnixladens in Höhr-Grenzhausen strömten am Samstag schätzungsweise 700 bis 800 Besucher in die Räume der ehemaligen Volksbank. Für die Gründerinnen Paulina Sohni und Sophie Bourger war der Tag „ein voller Erfolg“ – und zugleich überwältigend.

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