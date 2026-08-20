Altes Handwerk lebt auf
Erntefest im Museum: Historische Maschinen im Einsatz
Beim Museumsfest „Ernte wie früher“ im Landschaftsmuseum in Hachenburg war allerhand los.
Beim Museumsfest „Ernte wie früher“ im Landschaftsmuseum in Hachenburg war allerhand los.
Röder-Moldenhauer

Rauch, Krach und Handarbeit: Beim Erntefest im Landschaftsmuseum laufen historische Maschinen – und Besucher packen selbst an. Ein Sonntag voller Tradition, Düfte und Technik, der Groß und Klein überrascht.

Lesezeit 1 Minute
Es war allerhand los beim Museumsfest „Ernte wie früher“ im Landschaftsmuseum in Hachenburg: Als die Lanz-Dreschmaschine aus den 1930er-Jahren zu rumpeln und zu stauben begann, füllte sich das Museumsdorf schnell mit vielen kleinen und großen Besuchern, um sie im Einsatz zu erleben.
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