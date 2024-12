Abschied von der Bühne Ernst Hutter kommt am 14. April nach Ransbach-Baumbach Hans-Peter Metternich 03.12.2024, 17:00 Uhr

i In lockerer Atmosphäre plaudert Ernst Hutter (links) bei einer Pressekonferenz in der Stadthalle von Ransbach-Baumbach im Beisein einiger Gäste sowie des VG- und Stadtchefs Michael Merz und seines Beigeordneten Berthold Steudter über seine Abschiedstournee. Hans-Peter Metternich

Ernst Hutter hört nach 40 Jahren als Dirigent der Original Egerländer Musikanten auf. Auf seiner Abschiedstour macht er auch in Ransbach-Baumbach Station.

Eine Ära geht zu Ende. Ernst Hutter, der seit 40 Jahren bei den Original Egerländer Musikanten musiziert, und der dieses Ensemble ein Vierteljahrhundert geleitet hat, tritt von der blasmusikalischen Showbühne ab. Er wird mit „Mein Finale“, so der Titel der Abschiedstour, im kommenden Jahr durch mehr als 40 Städte in Deutschland, Österreich, in der Schweiz, in Belgien, Frankreich und Holland touren und dabei am 14.

