Erneute Offenlage des Plans zur Outlet-Erweiterung

Die Gremien der Stadt und der Verbandsgemeinde Montabaur arbeiten weiterhin an den Plänen zur Erweiterung des Outlet-Centers. Nun hat der Verbandsgemeinderat eine erneute Offenlage des Flächennutzungsplans veranlasst.
Der Flächennutzungsplan für das Gebiet des Outlets in Montabaur muss erneut zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegt werden. Dies hat der Verbandsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Bürgermeister Ulrich Richter-Hopprich zufolge wurden auf dem potenziellen Erweiterungsgelände Spuren von Haselmäusen gefunden.