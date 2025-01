Ursache laut EVM Kurzschluss Erneut Stromausfall im Raum Westerburg 04.01.2025, 00:00 Uhr

i In der Nacht zu Samstag, 4. Januar, ist es erneut zu einem Stromausfall im Raum Westerburg gekommen. Ursache war laut Energieversorger ein Kurzschluss im Bereich des dortigen Umspannwerkes. Markus Eschenauer

Schreck in der Nacht zum Sonntag im Raum Westerburg. Grund: Wieder ist der Strom ausgefallen. Auch wenn das Ausmaß mit Neujahr nicht zu vergleichen ist, waren die Rettungskräfte dennoch im Einsatz.

Nach dem großen Stromausfall an Neujahr mussten im Bereich Westerburg am Samstagmorgen einige Menschen schon wieder die Uhren von Herd und Co. neu einstellen. Denn gegen 23.40 Uhr waren erneut die Lichter ausgegangen.Die Energieversorgung Mittelrhein AG (EVM) bestätigt am Samstagmorgen auf Nachfrage unserer Zeitung den Sachverhalt und gibt eine erste Einschätzung der Lage.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen