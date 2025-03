Erneut Nägel und Schrauben auf der Lindenstraße 

Bereits seit 2017 hat die Polizei Höhr-Grenzhausen immer wieder mit dieser Art von Fällen zu tun. Nun ist es Ende Januar erneut zu einem Vorfall gekommen: Auf einem Teil der Lindenstraße in Hillscheid haben die Anwohner rostige Nägel und Schrauben gefunden, die dort vermutlich mit Absicht platziert wurden. Das teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit. Nachdem anfangs nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die spitzen Gegenstände vielleicht versehentlich auf der Straße gelandet waren, gehen die Beamten seit dem wiederholten Vorkommen der Tat nun ebenfalls davon aus, dass es sich nicht um einen Zufall handelt.

Manuela Spoo von der Polizei Höhr-Grenzhausen erklärt auf Nachfrage, dass es noch keinerlei Hinweise auf den Täter gibt und sich der Vorfall alle paar Jahre wiederholt. Jedes Mal könne daher lediglich Anzeige gegen unbekannt gestellt werden. Zuletzt wurden im vergangenen Jahr wieder Nägel und Schrauben auf der Straße gefunden, woraufhin Spoo eine Nachbarschaftsbefragung durchführte – jedoch ohne Ergebnis. Sie habe aber feststellen können, dass die Nachbarn offenbar ein gutes Verhältnis zueinander haben. Daraus erschließe sich, „dass das nicht unbedingt eine Sache untereinander ist, sonder wirklich jemand von außerhalb“, wie die Beamtin mitteilt.

i Durch die Folgen, die durch die absichtliche Platzierung der Nägel und Schrauben hätten entsehen können, überlegt die Polizei, die Tat als gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr einzustufen. Manuela Spoo. Polizei Höhr-Grenzhausen

„Es ist schwierig, weil man überhaupt keine Anhaltspunkte hat“, verrät Spoo. Man tappe noch völlig im Dunkeln, es gibt weder Zeugen noch Hinweise, und auch die Anwohner wissen nicht, was es damit auf sich haben könnte. Über das Motiv oder ob es der Täter auf eine bestimmte Person abgesehen hat, lasse sich nur spekulieren.

Neben dem unbekannten Täter sei sich die Polizei auch mit der Tatbezeichnung unsicher. „Wir schwanken zwischen Sachbeschädigung oder vielleicht schon einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, wegen der Folgen, die einfach passieren können“, erklärt Spoo. Auch in der Pressemeldung ist die Rede davon, dass der Täter wohl mit Gefährdungsvorsatz gehandelt habe und es sich bei diesem Vergehen keineswegs um ein Kavaliersdelikt handelt. Bisher sei dabei zwar noch kein Schaden entstanden, „weil die Nägel immer vorher gefunden wurden“, so Spoo. Dabei könne man aber lediglich von Glück oder Zufall sprechen.

i In diesem Abschnitt der Lindenstraße tauchen seit 2017 immer wieder rostige Nägel und Schrauben auf, die dort mutmaßlich von einem bisher Unbekannten platziert wurden. Auch Bürgermeister Stephan Schnelle ist ratlos, was es damit auf sich hat. Kim Fauss

Auch Ortsbürgermeister Stephan Schnelle kann zu der erneuten Tat nicht mehr sagen. Er ist erst seit 2024 im Amt und hat von den vorangegangenen Fällen nicht viel mitbekommen. „Man weiß nicht so richtig, wer dahinter steckt. Man hat auch keine Vermutungen“, erklärt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Dieser Vorfall komme zwar nicht jede Woche vor, sondern nur „immer mal wieder“, sei aber keineswegs belanglos, ergänzt Schnelle. Auch beim Besuch unserer Zeitung in der Ortsgemeinde sind auf dem Abschnitt der Lindenstraße wieder einzelne rostige, spitze Nägel zu finden.

Eine Hillscheiderin, die in der betroffenen Straße oft mit ihrem Hund unterwegs ist, merkt an, dass auch schon vor ihrer Hauseinfahrt in der Emserstraße rostige Nägel und Schrauben gefunden wurden. „Ich habe es nicht gemerkt, bis ich mit dem Auto losgefahren bin und bemerkt habe, dass die Luft aus meinem Reifen raus war“, erzählt die Frau. Ob die spitzen Gegenstände in der Nacht, am Abend oder in den frühen Morgenstunden dort hingelegt wurden, ist laut dem Bürgermeister ebenfalls bisher nicht bekannt.

i In der Lindenstraße werden seit 2017 immer wieder rostige Schrauben und Nägel vermutlich absichtlich platziert. Manuela Spoo. Polizei Höhr-Grenzhausen

Mit der Veröffentlichung der Pressemeldung über diese rätselhafte Tat erhofft sich die Polizei nun, dass sich die Menschen vielleicht an mögliche Beobachtungen erinnern, wenn sie jetzt noch mal lesen, was passiert ist. Hinweise können bei der Polizei Höhr-Grenzhausen unter der Nummer 02624/ 94020 abgegeben werden.