Hui! Wäller? Allemol! Erneut haben die Wäller die Qual der Wahl Markus Müller 28.08.2026, 16:00 Uhr

i Am Sonntag dürfen alle wahlberchtigten Wäller erneut zu den Wahlurnen schreiten und ihre Stimme für eine neue Westerwälder Landrätin oder einen Landrat abgeben. Markus Müller

An diesem Sonntag fällt die Entscheidung: Wer wird der neue Landrat des Westerwaldkreises? Auch unseren Wochenkolumnisten Markus Müller beschäftigt diese Frage. Erneut hat er Spitzen und Notizen gesammelt.

U nd schon wieder ist es am Sonntag soweit: Alle wahlberechtigten Wäller sind aufgerufen, bei der Landrats-Stichwahl zwischen Tanja Machalet und Klaus Lütkefedder ihre Stimme abzugeben. Und im Sinne eines guten Votums für eine neue Landrätin oder einen Landrat braucht es einfach viele Wä(h/l)ler.







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