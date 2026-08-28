An diesem Sonntag fällt die Entscheidung: Wer wird der neue Landrat des Westerwaldkreises? Auch unseren Wochenkolumnisten Markus Müller beschäftigt diese Frage. Erneut hat er Spitzen und Notizen gesammelt.
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Und schon wieder ist es am Sonntag soweit: Alle wahlberechtigten Wäller sind aufgerufen, bei der Landrats-Stichwahl zwischen Tanja Machalet und Klaus Lütkefedder ihre Stimme abzugeben. Und im Sinne eines guten Votums für eine neue Landrätin oder einen Landrat braucht es einfach viele Wä(h/l)ler.