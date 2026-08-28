Hui! Wäller? Allemol!
Erneut haben die Wäller die Qual der Wahl
Am Sonntag dürfen alle wahlberchtigten Wäller erneut zu den Wahlurnen schreiten und ihre Stimme für eine neue Westerwälder Landr
Am Sonntag dürfen alle wahlberchtigten Wäller erneut zu den Wahlurnen schreiten und ihre Stimme für eine neue Westerwälder Landrätin oder einen Landrat abgeben.
Markus Müller

An diesem Sonntag fällt die Entscheidung: Wer wird der neue Landrat des Westerwaldkreises? Auch unseren Wochenkolumnisten Markus Müller beschäftigt diese Frage. Erneut hat er Spitzen und Notizen gesammelt.

Lesezeit 3 Minuten
Und schon wieder ist es am Sonntag soweit: Alle wahlberechtigten Wäller sind aufgerufen, bei der Landrats-Stichwahl zwischen Tanja Machalet und Klaus Lütkefedder ihre Stimme abzugeben. Und im Sinne eines guten Votums für eine neue Landrätin oder einen Landrat braucht es einfach viele Wä(h/l)ler.
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