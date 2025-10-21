Eine bei Bauarbeiten beschädigte Gasleitung sorgte in Ransbach-Baumbach am Dienstagnachmittag für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei.

In Ransbach-Baumbach fand am Dienstagnachmittag aufgrund eines Gasaustritts in der Ortslage ein größerer Einsatz von Feuerwehr und Polizei statt.

Im Bereich des Birkenwegs war, nach Angaben der Polizei, bei Baggerarbeiten im Zuge des Glasfaserausbaus eine unterirdische Gasleitung beschädigt worden. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei räumten den Gefahrenbereich und sperrten ihn, einzelne Häuser wurden evakuiert. Hiervon waren circa 20 Gebäude und etwa 40 Personen betroffen.

Durch den örtlichen Versorger konnte das Leck jedoch gegen 18 Uhr abgedichtet werden und die Evakuierungsmaßnahmen wurden ab 18,15 Uhr zurückgefahren. Glücklicherweise entwickelte sich die Gefahrenlage nicht und verursachte keinen Schaden. Im Einsatz waren 50 Kräfte der Feuerwehr, 10 Kräfte des Rettungsdienstes sowie 9 Einsatzkräfte der Polizei.