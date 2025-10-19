Betrugsmasche in Nentershausen Erneut falsche Zählerableser im Westerwald unterwegs 19.10.2025, 12:30 Uhr

Zwei Männer wenden erneut eine bekannte Betrugsmasche in Nentershausen an: Trickdiebe geben sich als Mitarbeiter von Versorgern an und verschaffen sich Zutritt zu Wohnung auf der Suche nach Wertgegenständen. Die Polizei warnt die Westerwälder.

Als Zählerableser haben sich am Samstag zwei Männer ausgegeben, um sich in Nentershausen Zutritt zu einem Wohnhaus zu verschaffen. Gegen 14.30 Uhr konnten sich die beiden männlichen Personen unter Angabe der Legende, sie müssten den Gas- oder Wasserzähler ablesen, Zutritt zu dem Haus der Geschädigten verschaffen.







