Projekt in Montabaur Erneuerung der Aufzüge am ICE-Bahnhof beginnt später Thorsten Ferdinand 13.01.2026, 17:00 Uhr

i Laut Aushang sollten die Aufzüge eigentlich ab 12. Januar gesperrt sein. Thorsten Ferdinand

Die Aufzüge am ICE-Bahnhof Montabaur müssen erneuert werden. Eigentlich sollten die Arbeiten am 12. Januar beginnen. Nun nennt die Bahn einen neuen Termin.

Die Arbeiten an den beiden Aufzügen am Montabaurer ICE-Bahnhof beginnen später, als von der Deutschen Bahn ursprünglich geplant. Das teilt die Pressestelle des Unternehmens in einer E-Mail an unsere Zeitung mit. Die Erneuerung der Fahrstühle startet demnach erst Mitte Februar und nicht, wie per Aushang am Bahnhof angekündigt, bereits am 12.







