Projekt in Montabaur
Erneuerung der Aufzüge am ICE-Bahnhof beginnt später
Laut Aushang sollten die Aufzüge eigentlich ab 12. Januar gesperrt sein.
Thorsten Ferdinand

Die Aufzüge am ICE-Bahnhof Montabaur müssen erneuert werden. Eigentlich sollten die Arbeiten am 12. Januar beginnen. Nun nennt die Bahn einen neuen Termin.

Lesezeit 1 Minute
Die Arbeiten an den beiden Aufzügen am Montabaurer ICE-Bahnhof beginnen später, als von der Deutschen Bahn ursprünglich geplant. Das teilt die Pressestelle des Unternehmens in einer E-Mail an unsere Zeitung mit. Die Erneuerung der Fahrstühle startet demnach erst Mitte Februar und nicht, wie per Aushang am Bahnhof angekündigt, bereits am 12.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungVerkehr

Top-News aus der Region