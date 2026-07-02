Erneuerung: Alter Bahnhof Sainscheid erhält Fördergeld
Der Alte Bahnhof in Sainscheid soll wieder Treffpunkt werden. Nach erfolgreicher Dorfmoderation fließt nun Geld für Sanierung und barrierefreie Erschließung – ein Hoffnungsschimmer für den Stadtteil.
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Jetzt ist es amtlich: Der Förderbescheid ist eingetroffen. Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt die Umgestaltung des Alten Bahnhofs im Westerburger Stadtteil Sainscheid mit 284.200 Euro. Das teilt die Stadt um Bürgermeister und Landtagsabgeordneten Janick Pape (CDU) in einer Pressemitteilung mit.