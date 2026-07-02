Geldsegen für Wahrzeichen
Erneuerung: Alter Bahnhof Sainscheid erhält Fördergeld
Der Alte Bahnhof in Sainscheid fristet ein trauriges Dasein. Das soll sich bald ändern. Geld steht nun auch bereit.
Der Alte Bahnhof in Sainscheid fristet ein trauriges Dasein. Das soll sich bald ändern. Geld steht nun auch bereit.
Ulrike Preis

Der Alte Bahnhof in Sainscheid soll wieder Treffpunkt werden. Nach erfolgreicher Dorfmoderation fließt nun Geld für Sanierung und barrierefreie Erschließung – ein Hoffnungsschimmer für den Stadtteil.

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Jetzt ist es amtlich: Der Förderbescheid ist eingetroffen. Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt die Umgestaltung des Alten Bahnhofs im Westerburger Stadtteil Sainscheid mit 284.200 Euro. Das teilt die Stadt um Bürgermeister und Landtagsabgeordneten Janick Pape (CDU) in einer Pressemitteilung mit.

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